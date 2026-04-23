Turquía limita el uso de redes sociales para menores y amplía la baja de maternidad a las 16 semanas

Archivo - Imagen de archivo del presidente ruco, Recep Tayyip Erdogan, en el Parlamento. - Europa Press/Contacto/Ak Party - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamento de Turquía ha aprobado este jueves una legislación que permite restringir el uso de redes sociales para los menores de 15 años y crear un "acceso seguro y controlado" para un uso efectivo de las mismas, además de ampliar la baja de maternidad de las 8 a las 16 semanas.

La normativa creará "espacios digitales seguros" para menores de 15 años y fomentará un uso controlado. Los sistemas de verificación de edad impedirán que los menores accedan a contenido inapropiado para su edad y desarrollo, según informaciones recogidas por la agencia turca de noticias Anatolia.

Con la modificación de las leyes vigentes, los proveedores de redes sociales no podrán ofrecer servicios a estos menores y estarán obligados a adoptar las medidas necesarias, incluida la verificación de edad, para impedir la prestación de dichos servicios. En este sentido, el proveedor de la red social tendrá que adoptar las medidas necesarias para ofrecer servicios "diferenciados específicamente para estos menores", unas medidas con las que su acceso queda prácticamente prohibido.

La normativa incluye también nuevas medidas aplicables al funcionariado. Así, las mujeres que trabajen para el Estado podrán optar a un máximo de 24 semanas de baja por maternidad --ocho de las cuales deberían disfrutarse antes de que el embarazo llegue a término--.

Con esta medida, los diputados buscan también incentivar a los funcionarios a convertirse en padres de acogida, se busca aumentar el número de familias de acogida para que más niños puedan ser atendidos en un entorno familiar, fortalecer el papel de la acogida familiar en el mecanismo de protección infantil y apoyar el proceso de acogida y el vínculo afectivo entre los niños.

Los funcionarios que se conviertan en padres de acogida de uno o más niños, ya sea individualmente o con su cónyuge, tendrán derecho a 10 días de permiso previa solicitud después de que el niño sea acogido por la familia de acogida, recoge la legislación.