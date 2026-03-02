Turquía niega ataques de Irán contra objetivos de EEUU en su territorio

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Turquía - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han negado este lunes que se hayan producido ataques iraníes contra objetivos estadounidenses, como bases militares, situadas en su territorio, después de que varios vídeos difundidos a través de redes sociales apuntaran supuestamente a este tipo de represalia.

La Presidencia turca ha desmentido en un comunicado que se hayan producido ataques contra el territorio turco en el marco de las operaciones puestas en marcha por las fuerzas iraníes como medidas de represalia por la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Las afirmaciones que circulan en varias cuentas en redes sociales y que apuntan a que una base militar estadounidense en Turquía ha sido atacada son falsas. No hay bases militares pertenecientes a ningún país aquí. El aire, la tierra y el mar pertenecen a la República de Turquía, además de sus instalaciones militares", recoge el texto.

En este sentido, ha recalcado que Ankara "tiene la completa soberanía y control" sobre su territorio, al tiempo que ha incidido en que no se ha producido ataque alguno contra el país. "Aquellos que tratan de dibujar a Turquía como un país parte de los conflictos regionales está claramente incurriendo en un acto de desinformación", ha asegurado.

"La defensa y estructura de seguridad de Turquía se encuentra completamente operativa y se han puesto en marcha procesos de monitorización en tiempo real por parte de las diferentes instituciones. La población no debe dar crédito alguno a estas afirmaciones infundadas y tener en cuenta únicamente la información que llega de canales oficiales", ha añadido.