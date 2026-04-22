Turquía pide respetar el alto el fuego y que EEUU e Irán sigan las negociaciones

Archivo - El portavoz del Ministerio de Defensa turco, Zeki Akturk - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han pedido este miércoles que Estados Unidos e Irán respeten el alto el fuego y que sigan las negociaciones para poner fin a las hostilidades, después de la tregua indefinida anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aduciendo las diferencias en el seno de la República Islámica para llegar a un pacto con Washington.

"El pleno cumplimiento del alto el fuego temporal alcanzado en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, organizadas por Pakistán, es de suma importancia para lograr una paz duradera", ha incidido el portavoz del Ministerio de Defensa, el almirante Zeki Akturk, en rueda de prensa desde Ankara.

Así ha instado a Washington y Teherán a actuar "con prudencia y espíritu constructivo", y a que pacten prorrogar el alto el fuego y continúen las negociaciones.

Del mismo modo ha denunciado que el "expansionismo israelí" sigue con sus acciones en Líbano y Siria. "Estos ataques israelíes no solo amenazan la seguridad regional, sino que también obstaculizan los esfuerzos de paz", ha avisado.

Akturk ha insistido así en que la comunidad internacional debe "poner fin" al "expansionismo y la agresión israelíes".