Turquía subraya el carácter defensivo del pacto de La Meca y afirma que sus tropas no iniciarán ataques desde otro país

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan - Marianna Kotyk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha hecho hincapié en el carácter defensivo del acuerdo de Defensa de La Meca --del que también son parte Arabia Saudí y Pakistán-- y ha asegurado que no autorizará el inicio de ataques por parte de tropas turcas desplegadas en el exterior, durante una rueda de prensa conjunta celebrada en Ankara en la que ha anunciado que ya "se han completado los trámites necesarios" para que el acuerdo se presente ante el Parlamento del país.

"Si un país que forma parte del acuerdo es atacado, se le apoya para su defensa. No se trata de un acuerdo de ataque", ha matizado el representante de la diplomacia turca, incidiendo en que el acuerdo contempla la defensa mutua en caso de que uno de sus signatarios se víctima de un ataque.

En este sentido, ha reiterado que su labor como parte del pacto pasa por "brindar apoyo" cuando otro de los Estados miembros del acuerdo sea atacado, sin que ello implique una autorización a Turquía para desplegar tropas en el territorio de otro país a fin de realizar un ataque.

"Esto no es un acuerdo de ataque. Turquía no enviará sus tropas al territorio de otro país para lanzar un ataque allí. Es un acuerdo de defensa", ha zanjado.

A este respecto, Fidan ha lamentado que "la retórica política barata que a veces surge aquí no se corresponde con la realidad".

Por último, en relación a la creciente tensión en Oriente Próximo, el titular de Exteriores de Turquía ha aseverado que el Ejecutivo turco está "haciendo todo lo posible para resolver esta situación a través de la paz y el diálogo".

Estas declaraciones llegan después de que las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen hayan anunciado ataques contra más de 80 "objetivos militares legítimos pertenecientes a la milicia terrorista hutí", incluidos "emplazamientos de misiles balísticos", en múltiples zonas del norte y oeste del país controladas por los rebeldes, justificando estas operaciones como respuesta a las agresiones hutíes contra los aeropuertos saudíes de Riad y Abha.