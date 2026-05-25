Turquía traslada a Omán el apoyo a iniciativas diplomáticas en Irán frente a una escalada que "no beneficiaría a nadie"

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa en la capital de Hungría, Budapest (archivo) - Marton Monus/dpa - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado este lunes al sultán de Omán, Haitham bin Tarik, el apoyo a las iniciativas diplomáticas para poner fin a la guerra en Irán, frente a posibles escaladas militares que "no beneficiarían a nadie".

"Una escalada de la guerra en nuestra región no beneficiaría a nadie, el presidente Erdogan subrayó la importancia de apoyar las iniciativas diplomáticas y afirmó que Turquía ha estado realizando esfuerzos junto con los países hermanos de nuestra región para lograr una paz duradera", ha indicado en un comunicado la Presidencia turca sobre el contacto entre los líderes.

Este contacto llega cuando Irán ha confirmado que hay un acuerdo sobre "gran parte de los asuntos bajo discusión" con Washington, si bien ha enfriado las opciones de que se produzca un acuerdo inminente.

"Nadie puede decir que la firma sea inminente", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha añadido que los avances "son el resultado de múltiples semanas de conversaciones a través de la mediación de Pakistán".

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha subrayado este mismo lunes que no firmará un acuerdo con Irán que no sea "grande y significativo" y ha incidido en que "será exactamente lo contrario" del histórico pacto nuclear firmado con Teherán en 2015, que Washington abandonó unilateralmente en 2018 durante su primer mandato.