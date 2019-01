Tusk dice que el acuerdo del Brexit "no está abierto a la renegociación" y pide a Londres que aclare su postura

Publicado 30/01/2019 20:02:35 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha reiterado este miércoles que el Acuerdo de Retirada "no está abierto a la renegociación" y ha dicho no saber "qué quiere Reino Unido", tras reunirse con la primera ministra británica, Theresa May.

"Mi mensaje a la primera ministra Theresa May: La posición de la UE es clara y consistente. El Acuerdo de Reitera no está abierto a la renegociación", ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

"Ayer, descubrimos lo que no quiere Reino Unido. Pero aún no sabemos qué quiere Reino Unido", ha agregado en su mensaje.

La reunión ha tenido lugar para abordar la situación tras el voto de la víspera en el Parlamento británico pidiendo una renegociación del acuerdo del Brexit que la UE rechaza de plano. Así, fue acordada a petición de la 'premier', según han indicado a Europa Press fuentes europeas.

La Cámara de los Comunes aprobó el martes encargar a May que regrese a Bruselas para tratar de renegociar el Tratado de Retirada, en especial para modificar la salvaguarda diseñada para evitar la vuelta a una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Muchos diputados ven con recelo ese mecanismo porque creen que "atrapará" a Reino Unido en la Unión Aduanera de manera indefinida, pero el bloque de los 27 lo ve como un requisito irrenunciable para un Brexit ordenado y para proteger la paz en el Úlster.

"El 'backstop' es parte del acuerdo de retirada y el acuerdo de retirada no está abierto a renegociación. Las conclusiones del Consejo europeo de diciembre son muy claras al respecto", dijo Tusk el martes a través de uno de sus portavoces, en un mensaje consensuado con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.