La UA condena "firmemente" los "atroces ataques terroristas" que dejaron más de 50 muertos en Nigeria

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana (UA) ha condenado "firmemente" los "atroces ataques terroristas" perpetrados la semana pasada en el estado nigeriano de Zamfara, que se saldaron con más de 50 civiles y numerosos secuestrados, en medio del aumento de la inseguridad en el país africano, escenario durante los últimos meses de un repunte de los ataques por parte de yihadistas y bandas criminales.

"La UA rechaza de forma inequívoca todos los actos e terrorismo y extremismo violento contra poblaciones civiles, particularmente mujeres y niños, como graves violaciones de los Derechos Humanos y graves amenazas a la paz, la seguridad y estabilidad", ha dicho el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf.

Así, ha expresado la "solidaridad total" del organismo con Nigeria y ha trasladado sus "sentidas condolencias" a las familias de las víctimas, al tiempo que ha expresado su "apoyo inamovible" a los esfuerzos de Abuya para "abordar la inseguridad y restaurar una paz duradera", según un comunicado publicado por la UA.

Ali Youssouf ha pedido además la liberación "inmediata, segura e incondicional" de todos los secuestrados, así como "una acción reforzada, coordinada y colectiva" para proteger a los civiles en Nigeria y "evitar la repetición de estas atrocidades, en línea con el compromiso de la UA con la paz, la seguridad y la estabilidad en el continente".

El ataque ocurrió en la madrugada del viernes en la localidad de Dutsin Dan Ajiya, donde llegaron decenas de hombres en motocicletas, bloquearon las entradas y las salidas, y procedieron a abrir fuego indiscriminado. La masacre en Zamfara eleva a más de 80 los muertos en ataques ocurridos desde el miércoles en el noroeste de Nigeria después de que ese día otro ataque de la misma naturaleza dejara 33 ganaderos muertos en el estado de Kebbi.

Nigeria sufre desde hace años los ataques de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), principalmente en la zona noreste del país, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.