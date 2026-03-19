La UA condena el triple atentado suicida en el noreste de Nigeria que dejó más de 20 muertos y cien heridos

Archivo - El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Youssouf Ali, durante una rueda de prensa en la capital de Etiopía, Adís Abeba, en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Michael Tewelde - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana (UA) ha condenado el triple atentado suicida perpetrado esta semana en la ciudad nigeriana de Maiduguri, capital del estado de Borno (este), achacados al grupo yihadista Estado Islámico y que dejaron más de una veintena de muertos y un centenar de heridos.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Youssouf Ali, ha condenado "firmemente" estos ataques y ha mostrado la "solidaridad total" del organismo con el Gobierno y la población de Nigeria ante estos "difíciles momentos", al tiempo que ha reiterado el "rechazo inequívoco" del bloque a "toda forma de violencia por parte de elementos terroristas y extremistas".

"Estos actos constituyen una grave violación de los Derechos Humanos y socavan la paz, la seguridad y la estabilidad en las comunidades", ha señalado, al tiempo que ha aplaudido los esfuerzos de las autoridades durante los últimos años para "hacer frente al terrorismo y mejorar la situación de seguridad en Maiduguri y sus alrededores".

En este sentido, ha reseñado que "este trágico incidente subraya la amenaza persistente que supone el terrorismo y la necesidad de una vigilancia continuada y resiliencia", antes de pedir a la comunidad internacional que aumente su apoyo a Nigeria y los países de la cuenca del lago Chad, tanto a través de ayuda humanitaria como de construcción de capacidades y entrega de información de Inteligencia.

El presidente de la Comisión de la UA ha hecho hincapié en que "el terrorismo solo puede ser derrotado de forma efectiva y solo puede lograrse una paz duradera a través de una postura que implique a toda la sociedad, la seguridad colectiva y la acción", mostrando su "apoyo inamovible" a Nigeria en sus labores para "promover una paz y estabilidad sostenible".

Las autoridades nigerianas confirmaron 23 muertos y 108 heridos en el triple atentado suicida contra dos mercados y un hospital de Maiduguri, tras lo que el presidente del país, Bola Tinubu, afirmó que " estos actos de terrorismo son los últimos intentos desesperados y frenéticos de delincuentes y elementos terroristas que intentan infundir y propagar el miedo, ya que están bajo la presión constante de las valientes Fuerzas Armadas y agencias de seguridad".

Por último, Tinubu hizo hincapié en que "en Nigeria no hay lugar donde los terroristas puedan sentirse seguros". "Los localizaremos, los combatiremos y los derrotaremos por completo. Nigeria no sucumbirá al miedo", zanjó, en medio del aumento de la inseguridad durante los últimos meses por los ataques de grupos yihadistas --entre ellos Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- y bandas criminales.