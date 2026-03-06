Ucrania acusa a Hungría de tomar como "rehenes" a siete empleados de un banco ucraniano en Budapest

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha denunciado este jueves que siete empleados de una entidad bancaria ucraniana han sido tomados como "rehenes" por parte de las autoridades húngaras en Budapest, lo que ha calificado de "terrorismo de Estado y extorsión" y exigiendo su liberación inmediata.

"Hoy, en Budapest, las autoridades húngaras han tomado como rehenes a siete ciudadanos ucranianos. Aún se desconocen los motivos, así como su estado actual o la posibilidad de contactar con ellos", ha asegurado en redes sociales, precisando que los detenidos, en su calidad de empleados del banco Oschadbank, "operaban dos furgones blindados que transitaban entre Austria y Ucrania y transportaban efectivo como parte de los servicios regulares entre bancos estatales".

El titular de Exteriores ha incidido en que "estamos hablando de que Hungría ha tomado rehenes y ha robado dinero". "Si esta es la fuerza anunciada hoy por (el primer ministro húngaro, Viktor) Orbán, entonces se trata de la fuerza de una banda criminal. Esto es terrorismo de Estado y extorsión", ha considerado.

Sibiga, que ya ha enviado una "nota oficial exigiendo la liberación inmediata de nuestros ciudadanos", ha indicado que también pedirá explicaciones a la Unión Europea para "que califique claramente las acciones ilegales de Hungría, la toma de rehenes y el robo".

Por su parte, la entidad bancaria ha emitido un comunicado denunciando los hechos, asegurando que estos fueron "retenidos injustificadamente en Hungría mientras transportaban divisas y metales bancarios entre Raiffeisen Bank Austria y Oschadbank Ucrania" y exigiendo la liberación de los siete nacionales y su regreso a territorio ucraniano.

"El transporte de fondos y objetos de valor fue realizado por Oschadbank en el marco y de conformidad con un acuerdo internacional con Raiffeisen Bank de Austria. La carga se registró de acuerdo con las normas internacionales de transporte y los procedimientos aduaneros europeos vigentes. El valor de los objetos de valor en los vehículos robados ascendía a 40 millones de dólares estadounidenses, 35 millones de euros y 9 kilos de oro", ha informado.