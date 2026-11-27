Alice Weidel - Dts News Agency Germany / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha repudiado la recomendación de la líder del partido de ultraderecha alemán Alternativa para Alemania, Alice Weidel, para poner fin a la guerra a través de la entrega a Moscú de los territorios rusoparlantes de Ucrania.

Para el portavoz de la Presidencia ucraniana, Georgi Tiji, los comentarios de la copresidenta del partido (ahora mismo en cabeza de las encuestas a las próximas elecciones alemanas) regurgitan "palabra por palabra los relatos de la propaganda rusa" que fundamenta las reclamaciones territoriales de Moscú en la lengua rusa.

"Esto no es una alternativa para Alemania, sino una alternativa a la realidad", ha condenado Tiji sobre las declaraciones realizadas por Weidel al podcast de la cadena de TV Welt.

La líder de AfD también acusó a Ucrania de incumplir, como lleva diciendo Rusia desde hace años, los acuerdos de Minsk para poner fin al conflicto en la región ucraniana del Donbás, precedente inmediato de la guerra actual.

"Tales declaraciones reflejan una comprensión extremadamente deficiente de las causas de la agresión rusa o una manipulación deliberada", ha condenado Tiji.

"Rusia inició esta guerra en 2014, y fue Rusia la que rompió unilateralmente los acuerdos de Minsk antes de lanzar su invasión a gran escala", ha respondido al portavoz antes de dirigirse de nuevo a Weidel.

"El camino hacia la paz debe comenzar con la verdad, no con las mentiras. Si la señora Weidel quiere una visión objetiva de esta guerra y del dolor que han sufrido los ucranianos, debería hablar con las familias que han perdido a sus seres queridos a causa del ataque de Rusia en lugar de consumir propaganda rusa. Eso puede devolverle rápidamente el sentido de la realidad", ha añadido en un mensaje publicado en redes sociales.