Ucrania advierte de que Rusia planea movilizar a más de 400.000 reclutas adicionales

Archivo - Oleksandr Sirski, comanante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. - Europa Press/Contacto/President Of Ukraine

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, ha advertido este jueves de que Rusia, lejos de menguar sus operaciones, se está preparando para aumentar las hostilidades y planea movilizar a más de 400.000 militares adicionales, mientras las negociaciones siguen interrumpidas por la guerra en Oriente Próximo.

"El enemigo no renuncia a sus intenciones y sigue preparándose para una mayor agresión contra Ucrania", ha señalado Sirski en redes sociales, desde donde ha informado además de que como consecuencia de las mejores temperaturas se ha registrado un aumento de las maniobras rusas en los diferentes frentes.

En ese sentido, ha precisado que para 2026, otras 409.000 personas están listas para ser reclutadas por las Fuerzas Armadas de Rusia, que en los últimos meses ha venido sufriendo importantes pérdidas el frente, lo que puede frustrar sus planes de lanzar una nueva ofensiva a gran escala aprovechando el fin del invierno.

La escasez de efectivos ha provocado que por primera vez desde el inicio de la invasión, las autoridades rusas hayan comenzado a considerar una movilización mucho más amplia, que incluya además a las grandes ciudades y no solo a los núcleos de población de regiones históricamente más deprimidas y del interior del país.