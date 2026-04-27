Ucrania alerta de la creciente intensidad de los ataques rusos pero dice mantener el control en zonas del sur

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han alertado este lunes de la creciente intensidad de los ataques perpetrados por el Ejército de Rusia contra zonas del sureste del país, pero han asegurado que están logrando mantener el control sobre la situación e incluso recuperar algunas de las zonas tomadas por las fuerzas rusas.

El portavoz del mando sur de las fuerzas ucranianas, Vladislav Voloshin, ha señalado en un discurso televisado que el objetivo es recuperar el control de todas estas zonas, si bien las fuerzas rusas están "aumentando la intensidad de sus ataques" hacia el sur del país, especialmente en la zona de Zaporiyia.

"El enemigo está gradualmente aumentando sus combates, ataques y bombardeos, también con el uso de drones. En particular, se han registrado 26 ataques aéreos en la zona durante las últimas 24 horas", ha explicado Voloshin, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Ukrinform.

En este sentido, ha señalado que "casi todas las zonas cercanas a la línea de contacto se encuentran bajo ataque, especialmente la localidad de Komishuvas, en Zaporiyia". "La situación es bastante difícil, pero las fuerzas ucranianas están operando con discreción en algunas zonas del frente, y estamos recuperando el control parcial", ha explicado.

"No podemos decir que el enemigo tenga éxito en el sur porque lo estamos golpeando", ha aclarado el portavoz militar, que ha manifestado que se han registrado casi 250 combates entre las fuerzas de ambos países en zonas del sur, incluidos 37 ataques en los alrededores de Juliaipole, también en la provincia de Zaporiyia.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.