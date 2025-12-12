Ucrania aplaude la inmovilización de 210.000 millones en activos rusos por parte de la UE

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha - Europa Press/Contacto/Nick Iwanyshyn

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ucraniano ha aplaudido que los países de la Unión Europea hayan acordado este viernes la inmovilización indefinida de 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo europeo, con los que Bruselas quiere financiar a Ucrania.

"La UE ha tomado una medida urgente y justificada para bloquear cualquier transferencia de activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en la UE", ha celebrado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, que ha calificado la decisión de "oportuna y decisiva para proteger a Europa y apoyar a Ucrania".

Para el jefe de la diplomacia ucraniana, esta acción "cierra una peligrosa laguna y debe permanecer en vigor mientras las acciones de Rusia amenacen la seguridad y la estabilidad económica de la Unión Europea", según ha indicado a través de su perfil en la red social X.

La medida, que ha sido adoptada con 25 votos a favor y dos en contra --Hungría y Eslovaquia--, es un paso previo para reforzar las salvaguardas antes de recurrir a la liquidez de estos activos para financiar el "préstamo de reparación" a Ucrania que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.