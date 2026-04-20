Ucrania aplaude la negativa de los bálticos a permitir a Fico el uso de su espacio aéreo para viajar a Moscú

Andri Sibiga, ministro ucraniano de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha aplaudido este lunes la decisión de los países bálticos de no permitir al primer ministro eslovaco, Robert Fico, el uso de su espacio aéreo para viajar dentro de un par de semanas a Moscú, la capital de Rusia, para participar en los festejos del 9 de mayo, en los que se conmemora el triunfo soviético sobre la Alemania nazi.

"Gracias a Estonia, Letonia y Lituania por tomar una postura firme contra el uso de su espacio aéreo para profundizar los lazos con Rusia", ha escrito el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, en sus redes sociales en las que, sin mencionar a Fico, parece afearle que se haya olvidado de la "guerra agresiva" de Moscú.

"Para aquellos que lo han olvidado, Rusia continúa librando una guerra agresiva contra Ucrania, representando una amenaza directa para la seguridad de Europa y el orden internacional", ha manifestado el jefe de la diplomacia ucraniana.

Sibiga ha subrayado que solo una presión "firme" y "consistente" puede lograr hacer responsable a Rusia de la guerra y por ello ha instado a otros países a seguir el ejemplo de los "amigos" bálticos. "Compensemos la falta de conciencia con una falta de rutas aéreas", ha dicho.

Este fin de semana se supo que los países bálticos no permitirían, tal y como ya hicieron el año pasado, a Fico sobrevolar sus respectivos espacios aéreos para viajar a Moscú, como confirmó el propio primer ministro eslovaco, que buscó minimizar el asunto. "Buscaré una ruta diferente", dijo en sus redes sociales.

No obstante, el primer ministro eslovaco afeó que se pudiera llevar a cabo medidas de este tipo entre miembros de la Unión Europea. Poco después de conocerse la postura de Lituania y Letonia, Estonia la respaldó, alegando que dicho viaje tiene como objetivo no solo "estrechar lazos" con Rusia, sino también asistir a un "evento destinado a glorificar al agresor".

"En Estonia, los países de la UE y la OTAN siguen un procedimiento unificado para los permisos de aterrizaje y vuelo en visitas oficiales; sin embargo, esto no se aplica cuando el espacio aéreo estonio se utiliza para viajar a Rusia", explicó Tallin a través de un comunicado de su cartera de Asuntos Exteriores.