Ucrania asegura haber derribado más de 135 de los cerca de 150 drones lanzados por la noche por Rusia

Archivo - Daños materiales por un ataque del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/ukrin/dpa - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este jueves el lanzamiento de más de 150 drones por parte de Rusia, en una nueva oleada de ataques nocturnos contra el país en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que las tropas rusas han disparado 155 aparatos contra el país, antes de destacar que 136 han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

Sin embargo, ha confirmado que 18 drones han impactado en ocho ubicaciones no especificadas. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha destacado en su comunicado en redes sociales, en el que recomienda a la población que "siga las normas de seguridad".

Por su parte, el Gobierno ruso ha anunciado la interceptación de más de 75 aparatos aéreos no tripulados lanzados por Ucrania, incluidos 33 sobre la región de Saratov, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha manifestado que, además, han sido destruidos 17 drones en el mar Negro, diez en la península de Crimea --anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido internacionalmente--, nueve en Rostov, cuatro en Krasnodar, dos en Vologogrado y uno en Astracán.