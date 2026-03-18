Ucrania asegura que no tiene constancia de ninguna misión europea en el oleoducto Druzhba

Archivo - Volodimir Zelenski. - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha asegurado que no sabe nada de que este miércoles acuda una delegación de expertos de la Unión Europea a comprobar el estado del oleoducto Druzhba, tal y como adelantaron algunos medios, en vísperas de la cumbre del Consejo Europeo para desbloquear una ayuda a Kiev de 90.000 millones de euros.

Así lo ha aclarado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhi Tiji, en una rueda de prensa cuando se le ha preguntado sobre esta cuestión, añadiendo que desconoce de dónde han salido los detalles de estas informaciones.

Tiji ha explicado que la Comisón Europea y las autoridades ucranianas ya habían hablado sobre los plazos aproximados que tomara la reparación de estas instalaciones, aunque sin fijar ninguna fecha en concreto.

De la misma forma, ha recordado que en plena ley marcial, corresponde al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) conceder o no autorización para acceder esa este tipo de instalaciones, según recoge la agencia de noticias ucraniana RBC.

Algunos medios de comunicación ucranianos adelantaron el martes que una delegación de expertos europeos supervisaría este miércoles el avance de las obras de reparación de este acueducto, en un intento por persuadir a eslovacos y húngaros del buen ritmo de las mismas para que desbloquearan el nuevo paquete de ayuda.

El oleoducto Druzhba --el más largo del mundo y principal vía de suministro de petróleo ruso para el centro de Europa-- se ha convertido en un nuevo motivo de disputa entre Hungría y Ucrania, con la UE en medio.

Ucrania ha defendido la necesidad de cortar el suministro de petróleo ruso a Europa para dañar sus fuentes de financiación. Por su parte, Hungría ha advertido de que vetará cualquier iniciativa de ayuda europea si continúa bloqueando esta vía energética, incluido un préstamo de 90.000 millones de euros que está sobre la mesa de los líderes en Bruselas.

A finales de enero, las autoridades ucranianas denunciaron que un ataque ruso a estas instalaciones en Leópolis afectaron de tal manera que tuvieron que paralizar el suministro a la espera de ser rehabilitadas.

En los últimos días, Hungría requisó bienes del banco estatal ucraniano Oschadbank por valor de decenas de millones de euros, así como nueve kilos de oro, en posesión de siete de sus trabajadores cuando cruzaban territorio húngaro. Budapest reconoció que supeditaba su devolución al desbloqueo del Druzhba.