Ucrania cifra en más de 1,5 millones las bajas sufridas por Rusia desde el inicio de la invasión en 2022

Un militar del Ejército de Ucrania en la provincia de Dnipropetrovsk, en el marco de la guerra con Rusia, desatada en febrero de 2022 (archivo) - Tomá¡ Davidov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este miércoles en más de 1,5 millones las bajas sufridas en combate por Rusia, entre muertos y heridos, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "las pérdidas totales estimadas del enemigo entre el 24 de febrero de 2022 y el 8 de septiembre de 2026 ascienden a cerca de 1.500.870", incluidas 1.480 bajas en los combates registrados durante el último día.

"Millón y medio, el precio de la agresión que la Federación Rusa intenta ocultar", ha subrayado, en referencia a la ausencia de datos desde Moscú sobre bajas en la guerra.

"Son las mayores pérdidas sufridas por el Ejército ruso en una sola guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Esta cifra supera el total de bajas de los ejércitos soviético y ruso en todas las guerras y conflictos armados de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, combinados", ha explicado.

Así, ha resaltado que esta cifra "es cien veces superior que las bajas de la Unión Soviética en Afganistán en más de diez años" y "es 125 superior que las bajas reconocidas oficialmente durante la Primera y la Segunda Guerra en Chechenia".

"Detrás de cada cifra registrada de bajas rusas hay un ocupante concreto que llegó armado a suelo ucraniano, así como la titánica labor conjunta diaria de las Fuerzas de Defensa de Ucrania y de todo el pueblo ucraniano. La lucha continúa. ¡Gloria a Ucrania!", ha remarcado.

Por otra parte, ha destacado que el Ejército ruso ha perdido durante la guerra 12.338 carros de combate, 25.290 vehículos de transporte de tropas, 49.383 sistemas de artillería, 1.613 sistemas de defensa antiaérea, 441 aviones, 355 helicópteros, 35 buques, dos submarinos y más de medio millón de drones.