Ucrania condecora a Von der Leyen con la primera Orden de Europa por su apoyo a Kiev

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es recibida en Kiev por el viceministro de Exteriores de Ucrania, Olexandr Mischenko. - CHRISTOPHE LICOPPE

BRUSELAS, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha condecorado este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la primera Orden de Europa del país, un galardón instituido en reconocimiento a su "mérito personal excepcional" en el apoyo a Ucrania hacia su plena adhesión a la Unión Europea.

La entrega ha tenido lugar en la plaza de San Miguel de Kiev, en el marco de los actos por el Día del Estado de Ucrania, donde Zelenski ha subrayado que se trata de "un galardón que nadie ni nada podrá revocar o arrebatar jamás", en referencia al firme compromiso comunitario con Kiev.

"Por mérito personal excepcional en el apoyo a Ucrania hacia su plena adhesión a la UE, por ayudar a Ucrania a reforzar su resiliencia en la defensa de su independencia y de la seguridad de toda Europa, y por fortalecer la cooperación internacional en interés de la democracia, la paz y la buena vecindad (...) se confirma la Orden de Europa a favor de Ursula von der Leyen", ha indicado Zelenski durante su intervención en el acto.

El mandatario ucraniano ha agradecido a Von der Leyen que "siempre" haya creído en su país, incluso "mucho antes de que apoyar y creer en Ucrania se convirtiera en la corriente dominante", en alusión a los primeros días de la invasión rusa en 2022, cuando Kiev presentó su solicitud de ingreso en la Unión Europea.

"Siempre recordaremos su contribución a nuestro futuro compartido. Desde hoy, esto no son solo palabras, sino algo oficial. He firmado la ley correspondiente, y es un gran honor presentarle hoy aquí, Ursula, la primera Orden de Europa de Ucrania", ha proseguido el presidente ucraniano.

"UN PRIVILEGIO ENORME"

Por su parte, Von der Leyen ha calificado la distinción como "un privilegio enorme" y ha destacado la celebración del acto en la plaza de San Miguel por ser "el testimonio vivo de esta gran nación y de su espíritu indomable", y por tener el memorial a las víctimas del Holodomor y a los caídos en la invasión rusa, dos monumentos que "hablan de la lucha y el sacrificio de Ucrania, de su eterno combate por la libertad".

La jefa del Ejecutivo comunitario, que ha realizado su undécima visita a Kiev desde el inicio de la guerra, ha afirmado que "en todos los sentidos, Ucrania es Europa y Europa es Ucrania", y que su lucha por la libertad de Ucrania es también "una lucha existencial por la libertad de Europa, por sus valores, por su autodeterminación y por su independencia moral y geográfica".

Aceptando esta Orden Europea, ha proseguido la conservadora alemana, no trae ella la bandera de la Unión a Kiev en este día del Estado de Ucrania, porque "Europa ya está aquí, y siempre lo estará". "Este es nuestro sueño común, este es nuestro destino común. Y juntos lo haremos realidad. Larga vida a Ucrania y larga vida a Europa", ha concluido.

La visita de la jefa del Ejecutivo comunitario a Kiev, de la que no habían trascendido detalles por motivos de seguridad, tiene lugar un día después de que la Unión Europea abriera un segundo grupo de capítulos con Ucrania, el número seis referido a la política exterior, apenas un mes después de que dieran inicio las negociaciones formales para su adhesión al bloque comunitario.