Ucrania confirma un ataque a una refinería rusa en Riazán, a 360 kilómetros de la frontera

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una reunión en Kiev. - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado este miércoles que el Ejército ucraniano ha golpeado una refinería en la ciudad rusa de Riazán, además de otra instalación similar en la región, de Perm, en un nuevo ejemplo de los ataques de largo alcance lanzados por Kiev.

"Tenemos nuevos resultados de nuestras sanciones de largo alcance dirigidas contra instalaciones rusas que contribuyen a apoyar y prolongar la guerra. Se han atacado una refinería de petróleo y un centro logístico en Riazán", ha indicado en un mensaje en redes sociales en el que ha reivindicado que el objetivo golpeado se encuentra a unos 360 kilómetros de la frontera.

Otro ataque de estas características ha golpeado una refinería de petróleo en la región de Perm, así como una terminal de exportación y una empresa militar en la región de Rostov, ha informado el dirigente ucraniano.

Igualmente, Zelenski ha destacado otro ataque a una base de lanchas rápidas de la flota rusa en el mar Negro, en la península de Crimea, ocupada por Rusia.

"Doy las gracias a nuestros combatientes por su precisión, y agradezco a todos los que hacen posibles estos resultados de largo alcance", ha indicado, recalcando que Rusia "debe sentir que cada día que transcurra en esta guerra solo le supondrá un coste cada vez mayor".

En este sentido, ha llamado a "debilitar al agresor y mantener la presión para acelerar el fin de esta guerra".

Este episodio llega cuando las Fuerzas Armadas de Rusia han recrudecido su ofensiva contra infraestructuras portuarias de Ucrania, con nuevos ataques contra buques en los puertos de Odesa y Chernomorsk, situados en el sur del país y a los cuales acusa de transportar armamento y equipo militar.