Ucrania confirma contactos con Witkoff tras la cita de Moscú y asegura que el plan de paz sigue abierto

BRUSELAS 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha confirmado este miércoles que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, contactó con el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, tras la cita de cinco horas en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, y ha asegurado que Estados Unidos percibe avances en el proceso para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Hubo contacto del jefe de la delegación ucraniana, Witkoff, para una mayor coordinación de nuestros esfuerzos y la evaluación del progreso alcanzado", ha asegurado el titular de Exteriores ucraniano en declaraciones a la prensa al término de la reunión con sus homólogos de la OTAN.

Sibiga ha indicado que la evaluación estadounidense es que las conversaciones en Moscú "tuvieron un efecto positivo para el proceso de paz". Igualmente, ha recalcado que el plan de paz que sigue abierto a las demandas de las partes y que la delegación ucraniana discutirá en una reunión pronto con la parte estadounidense.

"Esa es su evaluación. Y han invitado a la delegación ucraniana a continuar las conversaciones en Estados Unidos en un futuro próximo", ha indicado sobre la marcha del diálogo que lidera Washington. Según ha adelantado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, habrá una nueva reunión pronto entre estadounidenses y ucranianos para avanzar en el plan de paz, y retomar los contactos tras la visita de la delegación norteamericana a Moscú para verse con Putin.

"La delegación estadounidense escuchó a la delegación ucraniana, y el documento sigue desarrollándose. Hay las cuestiones más sensibles, que se han dejado entre paréntesis, reservadas para la consideración de los líderes", ha resumido el titular de Exteriores ucraniano.

El contacto de Witkoff con el equipo negociador ucraniano se produce en paralelo con las conversaciones que están teniendo lugar las últimas jornadas. Mientras los estadounidenses y rusos se vieron en Moscú este martes, el jefe de la delegación ucraniana se reúne este miércoles en Bruselas con los asesores de seguridad nacional de varios países europeos.