Zelenski anuncia contactos en Bruselas con asesores de seguridad europeos de cara a las próximas conversaciones con EEUU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que el jefe de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, se reunirá este miércoles en Bruselas, la capital belga, con los asesores de seguridad nacional de varios países europeos, un encuentro que contará con la presencia del jefe del Estado Mayor del Ejército ucraniano, Andri Hnatov.

El mandatario, que ha indicado que está previsto que Umerov y Hnatov informen a sus "colegas europeos" sobre los contactos del martes entre el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha apuntado a que ambos iniciarán posteriormente los preparativos para las próximas reuniones con el equipo del presidente estadounidense, Donald Trump.

"También abordarán el componente europeo de la arquitectura de seguridad, que es tan necesaria", ha aseverado Zelenski, que ha especificado que la reunión con los enviados de Trump tendrá lugar en Estados Unidos, según un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Como siempre, Ucrania trabajará de forma constructiva para lograr una paz verdadera. Espero un nuevo informe tras los resultados de las reuniones de hoy en Europa", ha apuntado.