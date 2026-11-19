Archivo - Imagen de archivo del puente de Crimea. - Sergei Malgavko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha confirmado este jueves un nuevo ataque, el tercero en lo que va de semana, contra el puente de Crimea, logrando dañar las vías ferroviarias de esta infraestructura a ojos de Kiev "ilegal" y "símbolo de la ocupación" de la península homónima desde 2014.

Las autoridades ucranianas han destacado que el ataque ha vuelto a realizarse con los misiles de fabricación nacional Neptune. "El objetivo ha sido alcanzado, el tráfico vial ha sido bloqueado. La vía ferroviaria ha sido dañada", han comunicado a través de una nota en redes sociales.

"Este puente es la principal arteria terrestre a través de la cual la Armada rusa suministra combustible, munición y equipo a sus grupos de ocupación en el sur. Rusia lo construyó como símbolo de la ocupación de la península y durante años convenció de que era 'invencible'", ha señalado el Estado Mayor.

Ucrania ha incidido en que cada ataque con éxito a una infraestructura de estas características fuerza a Rusia a tomar otras rutas más largas, congestionadas y costosas para seguir adelante con el suministro de armamento, equipos y personal, lo que supone retrasos que se dejan sentir en el frente.

"El estrecho de Kerch es solo una conexión en la cadena por la que el enemigo alimenta al frente. Paso a paso, las Fuerzas de Defensa están reduciendo las capacidades y los restos de la logística militar rusa", ha explicado.

En las últimas horas las autoridades de Crimea advirtieron de que este nuevo ataque, que ha provocado el cierre del tráfico de manera temporal, mientras que el Ministerio de Transporte de Rusia informó de que se pondrían medios alternativos para poder hacer frente a los desplazamientos.

Los ataques sobre el puente se reanudaron este lunes, siendo así el segundo que se producía en lo que va de 2026. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destacó que estos últimos han sido resultado de varias semanas de preparación y lograron provocar "daños importantes".

En la víspera, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, se permitió bromear con el alcance de los ataques y aprovechando la visita oficial de su homólogo portugués, Paulo Rangel, a Kiev, afirmó que el Puente 25 de abril de Lisboa volvía a ser el más grande de Europa.