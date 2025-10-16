Ucrania considera que el debate sobre los misiles Tomahawk "ha obligado a Putin a volver al diálogo" con EEUU

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ucraniano ha considerado este jueves que las negociaciones en torno al posible suministro de misiles de largo alcance Tomahawk por parte de Estados Unidos a Ucrania "ha obligado" al presidente ruso, Vladimir Putin, a llamar al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha declarado a través de su perfil en la red social X que la llamada de hoy entre los presidentes estadounidense y ruso "demuestra cómo el solo debate sobre los misiles Tomahawk ya habían obligado a Putin a volver al diálogo con Estados Unidos".

"La conclusión es que debemos seguir adelante con paso firme. La fuerza realmente puede impulsar la paz. Los rusos ya no tienen iniciativa estratégica. Su única herramienta es el terror contra nuestro sistema energético y la esperanza de que el invierno se convierta en un arma a su favor", ha manifestado.

Es por ello que ha sostenido que "es tan importante tomar nuevas decisiones contundentes": "Garantizarán que Putin no se haga ilusiones y tenga que buscar el fin de la guerra. Con suficiente fuerza y determinación se puede lograr la paz en Europa, como ocurrió en Oriente Próximo".