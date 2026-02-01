Ucrania denuncia 15 muertos por el impacto de un dron ruso contra un autobús en el centro-este del país

Ataque ruso contra un autobús de mineros de DTEK en Ucrania a 1 de febrero de 2026 - EMERGENCIAS DE LA REGIÓN DE DNIPROPETROVSK
MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Al menos 15 personas han muerto y otras siete han resultado heridas este domingo por el impacto de un avión ruso no tripulado contra un autobús con mineros que circulaba por la localidad de Pavlogrado, en la región de Dnipropetrovsk.
El impacto ha ocurrido dentro de un "ataque masivo ruso" contra las minas en la zona de la compañía energética DTEK, que ha informado en su cuenta de Telegram de lo ocurrido.
"El epicentro de uno de los ataques fue un autobús de trabajo que transportaba a mineros desde la empresa tras un turno en la región de Dnipropetrovsk. Hasta el momento, se sabe que 15 mineros han muerto. Según información preliminar, 7 mineros también resultaron heridos", ha hecho saber.
El responsable militar de la región, Oleksandr Ganzha, ha informado en su cuenta de Telegram que las autoridades locales han comenzado una investigación para recabar más información de lo ocurrido.
Ganzha ha anunciado de momento la activación de una alerta a nivel regional ante la posiblidad de nuevos ataques.