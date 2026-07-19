Ucrania denuncia cuatro muertos y doce hospitalizados por un bombardeo ruso a una oficina de correos en Járkov

Archivo - Secuelas de un ataque ruso en Járkov (Ucrania), a 20 de abril de 2026 - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo
MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Al menos cuatro personas han muerto y doce han tenido que ser hospitalizadas por un bombardeo ruso lanzado este domingo a las afueras de la ciudad ucraniana de Járkov, según han denunciado las autoridades ucranianas.
El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha denunciado que el ataque ha alcanzado una oficina de correos, provocando la muerte en el acto de tres hombres de 24, 45 y 62 años, y después la de un joven de 25 que ha sucumbido a sus heridas en el hospital.
Veinte personas han sido atendidas en un primer momento, de las cuales una docena están hospitalizadas, tres en estado grave, según ha informado en su cuenta de Telegram.
El ataque de este mediodía ha tenido lugar después de una de las noches más intensas de bombardeos rusos sobre la capital, Kiev; más de 40 misiles y más de 120 drones, la mayoría interceptados, que han dejado al menos un muerto y 16 heridos.