Ucrania denuncia dos heridos en el ataque de Irán contra petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha denunciado este martes dos heridos en el ataque lanzado por Irán contra petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz, episodio que ha condenado incidiendo en el "cese inmediato de las hostilidades" y "la plena reapertura del estrecho".

"Condenamos enérgicamente los ataques con misiles iraníes contra petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz, como consecuencia de los cuales dos ciudadanos ucranianos resultaron heridos", ha señalado.

Sibiga ha indicado que las misiones diplomáticas ucranianas en Emiratos Árabes Unidos y Omán están trabajando "para brindar la asistencia necesaria a los ucranianos heridos".

En este sentido ha criticado los ataques contra la navegación comercial afirmando que "amenazan la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad energética mundial". "Hacemos un llamamiento al cese inmediato de las hostilidades y a la plena reapertura del estrecho", ha argumentado.

Las autoridades de Emiratos han acusado este lunes a Irán de atacar con misiles de crucero a dos petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz, que han dejado al menos un muerto y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad.

"Los petroleros nacionales 'Mombasa' y 'Al Bahia' han sido blanco de dos misiles de crucero iraníes en el tramo sur del estrecho de Ormuz, dentro de las aguas territoriales de Omán", ha informado el Ministerio de Defensa emiratí en un mensaje publicado en redes.