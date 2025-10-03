Ucrania denuncia un gran ataque ruso con más de 400 proyectiles contra las infraestructura gasística del país

Archivo - Imagen de archivo de una instalación de gas en Derzhiv (Ucrania) - Europa Press/Contacto/Mykola Tys - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Aérea de Ucrania y el Ministerio de Energía del país han denunciado un "ataque combinado masivo" de Rusia que ha alcanzado esta pasada madrugada varias instalaciones de gas en 15 localidades.

El ataque, según el Ejército ucraniano, ha comprendido el uso de casi 400 aviones no tripulados y 35 misiles, varios de ellos interceptados por la defensa aérea, pero 78 drones y 18 misiles han terminado impactando contra la infraestructura de gas en las regiones de Poltava, Sumi, Dnipropetrovsk, Odesa, Chernígov y Kiev.

Sumi y Chernígov han registrado los daños "más significativos", según la operadora estatal ucraniana Ukrenergo en su cuenta de Telegram.

El servicio de defensa civil ucraniano ha constatado al menos tres heridos por estos ataques en la región de Járkov, donde además un incendio provocado por los bombardeos ha arrasado una importante granja porcina del municipio de Nova Vodolaha.