Ucrania denuncia un marinero muerto y tres heridos en un ataque ruso a un carguero civil en Odesa

Archivo - Imagen de archivo de graneleros en el puerto de Odesa - Yulii Zozulia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ucrania ha denunciado este sábado la muerte de un marinero en un ataque ruso contra un buque de carga civil en un puerto de la región de Odesa, que ha dejado además otros tres heridos.

La Administración de Puertos Marítimos de Ucrania ha denunciado que el ataque fue dirigido a un carguero con bandera liberiana y obligó a la evacuación inmediata de 13 miembros de la tripulación.

"Este es otro ataque selectivo de la Federación Rusa contra la navegación civil. Rusia sigue aterrorizando a la pacífica flota mercante y a los marineros que arriesgan sus vidas a diario para el funcionamiento de las rutas marítimas ucranianas", ha denunciado el ente ucraniano.

Rusia todavía no se ha pronunciado al respecto de este incidente.