Ucrania informa de un fallo de la cobertura por satélite del sistema Starlink en toda la línea de frente

El Ejército ucraniano asegura haber derribado 59 de los 84 drones lanzados por Rusia en las últimas horas

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Ucrania ha informado este lunes de un nuevo fallo de la cobertura de Internet por satélite de Starlink en toda la línea de frente, si bien ha indicado que poco más de media hora después se ha empezado a recuperar el servicio, en medio de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022.

Robert Brovdi, jefe de la unidad de drones del Ejército ucraniano, ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que "Starlink cayó de nuevo en todo el frente a las 7.28 horas (hora local)". "A las 8.02 horas se está recuperando gradualmente", ha señalado, antes de apuntar a un "fallo global de Space X".

Starlink, operada por la empresa Space X del multimillonario Elon Musk, no se ha pronunciado por ahora sobre la situación. Este sistema juega un papel relevante para dar cobertura a hospitales, escuelas y otras instituciones en Ucrania, así como al Ejército, dado que Rusia ha destruido gran parte de la infraestructura de comunicaciones.

Por otra parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que durante las últimas horas han sido derribados 59 de los 84 drones lanzados por Rusia contra el país, al tiempo que ha confirmado impactos de 25 aparatos y tres misiles en trece puntos de Ucrania, sin dar información sobre víctimas o daños.