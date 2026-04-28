Ucrania lamenta la liberación del arqueólogo ruso Alexander Butiagin y exige medidas legales contra él

Archivo - Heorhi Tiji, portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha lamentado este martes la liberación del arqueólogo ruso Alexander Butiagin, que ha formado parte de un intercambio de presos entre Polonia y Bielorrusia, y ha reclamado medidas legales contra él por los supuestos daños al patrimonio que habría ocasionado con excavaciones "ilegales" en Crimea.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Heorhi Tiji, ha subrayado que la liberación de Butiagin se ha hecho sin tener en cuenta la decisión de un tribunal polaco, que aprobó su extradición a Ucrania al considerar que "existen sospechas razonables" de la comisión de un delito en suelo ucraniano.

"En particular, el de sustraer valores culturales de Crimea", ha apuntado Tiji, según recoge la agencia Ukrinform, en referencia a este territorio, cuya soberanía Ucrania reclama, pero que está bajo jurisdicción rusa desde su anexión en 2014, en base a un referéndum.

En ese sentido, Tiji ha asegurado que Rusia utilizará este caso para justificar su "ocupación" de la península de Crimea, pero Ucrania se reserva su derecho a emprender cualquier medida legal hacia aquellas personas y empresas que respaldan estas y otras acciones de Rusia, en colaboración con sus socios internacionales.

En las últimas horas Butiagin ha formado parte de los cinco prisioneros que Minsk y Varsovia se han intercambiado cada uno, entre quienes está también el periodista polaco Andrzej Poczobut, que ha sido puesto en libertad tras una condena de ocho años de prisión en Bielorrusia por crímenes contra la seguridad nacional.

Butiagin, detenido en Polonia desde diciembre de 2025 a petición de Ucrania, se encontraba a la espera de ser extraditado a ese país, que le acusa de dañar su patrimonio cultura por una serie de excavaciones "ilegales" en un centro arqueológico de la ciudad de Kerch, ubicada en la península de Crimea.

Detenido por los servicios de Inteligencia polacos cuando se encontraba realizando una gira de conferencias por varias ciudades de Europa, entre ellas Varsovia, ha sido intercambiado junto a la esposa de un militar ruso a cambio de dos oficiales de Inteligencia moldavos.