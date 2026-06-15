Ucrania y Moldavia inician formalmente las negociaciones de adhesión a la UE

El vice primer ministro de Ucrania, Taras Kachka, junto a la viceministra de Asuntos Europeos de la República de Chipre, Marilena Raouna, este lunes en Luxemburgo. - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha dado luz verde formalmente este lunes a la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia tras la firma del acuerdo que certifica la apertura del primero de los seis grupos de capítulos, un proceso en el que tanto Kiev como Chisinau esperan avanzar lo suficiente como para abrir los otros cinco grupos restantes antes de que termine julio.

Durante la segunda reunión de la Conferencia de Adhesión con Ucrania y Moldavia, celebradas este lunes Luxemburgo, ambos países ha abierto el primer grupo de capítulos, conocidos como 'fundamentales', y que versan sobre el Estado de derecho y derechos fundamentales, así como sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, la reforma de la administración pública y los criterios económicos.

En concreto, Kiev y Chisinau han firmado la apertura de cinco del total de 33 capítulos del proceso de adhesión: el número 23 de poder judicial y derechos fundamentales; el capítulo 24 de justicia, libertad y seguridad; el capítulo cinco de contratación pública; el capítulo 18 de estadística, y el capítulo 32 de control financiero.

Es el primer bloque de capítulos de negociación que se abre en todo proceso de entrada al club comunitario, pero por ser reformas fundamentales es también el último en cerrarse, según recuerdan fuentes europeas consultadas por Europa Press.

Además del grupo de capítulos 'fundamentales', los países candidatos deben abrir el grupo de capítulos de 'Mercado interno', 'Competitividad y crecimiento inclusivo', 'Agenda verde y conectividad sostenible', 'Recursos, agricultura y cohesión', así como 'Relaciones externas'.

Esta apertura formal de las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea tiene lugar después de que Hungría, ahora bajo el mando del primer ministro Peter Magyar, levantara el veto al proceso que su predecesor, Viktor Orbán, había mantenido durante dos años sobre la adhesión de Ucrania.

"LA FORMALIZACIÓN DE UN SUEÑO"

En una rueda de prensa posterior a la firma, el vice primer ministro de Ucrania, Taras Kachka, ha celebrado la apertura formal de las negociaciones como "la formalización de un sueño" y un "rubicón" que espera que continúe con la apertura de los otro cinco grupos de capítulos "antes de que termine julio".

"Es como la formalización de un sueño visible para la sociedad ucraniana, y también una garantía de seguridad muy sólida, ya que durante todos estos años hemos confiado en el apoyo de la Unión Europea y de los Estados miembro para luchar contra la agresión rusa", ha indicado el vice ministro ucraniano.

Kachka ha agradecido a los Veintisiete por haber logrado una unanimidad para avanzar en el proceso de adhesión de su país y ha augurado que este paso "no es un comienzo", sino más bien "la continuación de la reforma estructural a largo plazo" que ha emprendido e implementado Ucrania "en circunstancias muy difíciles".

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha felicitado a Kiev asegurando que este es "el paso más importante hacia la adhesión de Ucrania a la UE" desde la apertura de las negociaciones en diciembre de 2023.

En su opinión, la decisión este lunes de abrir negociaciones con Ucrania "también es una buena noticia para Europa", ya que su adhesión "es central para el futuro de Europa" porque, "construir una Europa que tenga el control de su propia seguridad", solo puede lograrse "con una Ucrania fuerte, próspera y estable".

"Hoy es un momento en el que Europa cumple con Ucrania. No estamos haciendo ningún favor, estamos entregando lo que Ucrania se ha ganado", ha proseguido Kos, que ha hecho un llamamiento a la sociedad ucraniana para acompañar los "esfuerzos" que está llevando a cabo su gobierno.

UN "HITO HISTÓRICO"

Con todo, ha añadido que la Comisión espera ahora que los Veintisiete procedan a la apertura de los cinco grupos de negociación restantes antes del verano, para entonces podríamos tener "un fantástico mes de julio".

Por su parte, la viceministra de Asuntos Europeos de la República de Chipre, Marilena Raouna, ha celebrado el inicio formal de las negociaciones como un "hito histórico" que "constituye un momento culminante" de la presidencia chipriota del Consejo de la UE.

"El futuro de Ucrania y sus ciudadanos está firmemente arraigado en la Unión Europea", ha defendido la ministra chipriota, alabando el "considerable progreso" alcanzado por Ucrania "ante desafíos sin precedentes" por la invasión rusa su país.

SU MEMBRESÍA HARÁ A EUROPA MÁS FUERTE

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha calificado la apertura formal de las negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia como "un paso decisivo" y un "hito importante".

"Ambos países han cumplido con reformas difíciles en circunstancias extraordinarias. Su membresía hará a Europa más fuerte", ha afirmado en un mensaje en redes sociales tras reunirse en Luxemburgo con el vice primer ministro de Ucrania, Taras Kachka, y el primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu.