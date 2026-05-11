Ucrania rechaza la propuesta de Schroeder como mediador: "Hay otros muchos buenos líderes en Europa"

Archivo - El ministro de Exteriores ucraniano, Andri SIbiGa, con la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas. - SOPHIE HUGON - Archivo

BRUSELAS 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha descartado este lunes la propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, para colocar al antiguo canciller alemán Gerhard Schroeder como intermediario en unas conversaciones de paz, que continúan sin ofrecer avances significativos.

"No, no apoyamos a ese candidato. No lo apoyamos, por supuesto. En Europa hay otros muchos buenos líderes", ha reaccionado Sibiga a la propuesta de Schroeder como intermediario internacional, antes de reunirse este lunes con sus colegas de Exteriores de la UE, en Bruselas.

Las declaraciones de Sibiga siguen la línea de las de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quien este mismo lunes ha rechazado que el antiguo canciller alemán sea la persona más indicada para llevar a cabo esta labor ya que "ha sido un lobista de alto nivel para empresas estatales rusas".

"Si le damos a Rusia el derecho de nombrar un negociador en nuestro nombre, eso no sería muy inteligente, como comprenderán", ha valorado Kallas.

UN "NUEVO PAPEL" DE EUROPA EN LA NEGOCIACIÓN

El jefe de la diplomacia ucraniana ha aprovechado también para poner en valor el papel de Europa en las negociaciones de paz, un rol "complementario", ha explicado, al trabajo que ya desempeña Estados Unidos.

"Tenemos las conversaciones de paz principales dirigidas por Estados Unidos, necesitamos esta vía, necesitamos el liderazgo de Estados Unidos, pero Europa también podría desempeñar un papel, un nuevo papel (...) No estamos hablando de conversaciones de paz alternativas, sino de una vía complementaria", ha sostenido.

Sibiga también ha destacado que los últimos acontecimientos en Europa, haciendo especial hincapié en los resultados de las "históricas elecciones" en Hungría, han proyectado una serie de nuevas dinámicas que pueden acelerar las aspiraciones de integración europea de Ucrania.