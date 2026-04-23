Ucrania reconoce "trato inhumano" en el reclutamiento obligatorio durante la invasión rusa

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kirill Budanov, ha reconocido este jueves que se ha cometido "trato inhumano" durante la movilización forzosa que han impuesto las autoridades ucranianas para nutrir de efectivos las Fuerzas Armadas.

Budanov ha explicado que no se puede detener el reclutamiento a la fuerza de ciudadanos ucranianos en edad de servir en el Ejército una vez ya no hay más voluntarios y "millones" de desertores han logrado esquivar el servicio militar.

"Sin movilización es imposible reponer las filas del Ejército. El país, que ha estado durante mucho tiempo en un estado de guerra, necesita gente", ha argumentado uno de los hombres de confianza del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante un foro de seguridad celebrado en Kiev.

Budanov ha señalado que sin efectivos "no habrá Ucrania" y que la cuestión está en cómo se lleva a cabo esta movilización, no la movilización en sí. "Lo único que se puede intentar modificar realmente es el trato inhumano hacia las personas durante la movilización forzosa", ha concedido, según recoge la agencia RBC.

"Pero precisamente el trato inhumano, y no la movilización en sí. Porque hay otra terrible verdad, tenemos millones de desertores", ha justificado Budanov, quien es también una de las principales figuras de la delegación ucraniana en las negociaciones con Rusia que media Estados Unidos.

El problema del reclutamiento en las filas ucranianas ha sido casi una constante desde el inicio de la invasión rusa hace ya cuatro años. Desde el Parlamento se ha propuesto diversas iniciativas para intentar hacer más atractiva la opción de afiliarse de manera voluntaria, a medida que crece el descontento entre la población y aumentan las fugas a otros países para sortear el servicio militar.

Se estima que unos dos millones de ucranianos han logrado evitar el reclutamiento. El Gobierno ha puesto varias iniciativas para paliar esta situación, desde sugerir a sus socios que limitaran ciertos derechos de los ciudadanos ucranianos en sus países de acogida para intentar hacerles regresar, hasta reclutar en la población carcelaria a cambio de beneficios penitenciarios.