Japón descarta suministrar equipamiento letal a Ucrania tras su cambio en la política de exportaciones

Imagen de archivo de una badera de Japón. - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han descartado este jueves suministrar equipamiento letal a Ucrania en el marco de la invasión rusa del territorio, una postura que llega poco después de anunciar un cambio en su política de exportaciones, lo que permitirá ahora a Tokio vender armamento a terceros países.

La Embajada japonesa en Rusia ha despejado así las dudas de las autoridades rusas y ha asegurado que no existe tal posibilidad de momento. "Nuestro país no ha suministrado hasta ahora equipamiento letal ni destructivo a Ucrania y actualmente no contempla la posibilidad de transferir dicho material", ha afirmado la legación diplomática en un comunicado.

Así, ha indicado que Japón no cuenta con ningún acuerdo de este tipo con el Gobierno ucraniano, por lo que no se prevé el envío de equipos o de elementos tecnológicos en materia de defensa. "Kiev no puede recibir este tipo de materiales por nuestra parte", ha aclarado.

El martes, el Gobierno de Japón autorizó revisar los límites establecidos por la legislación para las exportaciones de materiales destinados a defensa, lo que abre la puerta a la posible venta de armas a terceros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Las medidas, impulsadas por el Gobierno ultraconservador de la primera ministra, Sanae Takaichi, buscan reforzar la industria del país en este sentido al considerar que el país se enfrenta al peor ambiente de seguridad desde la citada contienda. La propia Takaichi ha afirmado a través de redes sociales que "ningún país puede salvaguardar su propia paz y seguridad por sí mismo", lo que hace necesario "tener aliados para apoyarse en diversas áreas".

La revisión de los principios que regulan esa exportación de armas limitan estos envíos a cinco categorías únicas de materiales: los relacionados con labores de rescate, transporte, alerta, vigilancia y retirada de minas.

No obstante, estas exportaciones solo podrán realizarse a países con los que Japón mantenga acuerdos de cooperación en materia de defensa, y los envíos a países en conflicto no están incluidos, aunque podrían valorarse excepciones que tengan en consideración las necesidades de Japón en materia de seguridad y las operaciones militares estadounidenses en la región del Indo-Pacífico.