Ucrania reivindica la autoría de un ataque con drones contra una refinería en Rusia

MADRID 26 Ene.

Ucrania ha reivindicado este lunes la autoría de un ataque con drones contra una refinería situada en la región rusa de Krasnodar, después de que las autoridades locales confirmaran el derribo de varios aparatos aéreos no tripulados en la zona.

El responsable del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Andri Kovalenko, ha apuntado en un breve comunicado que "ha habido un ataque contra la refinería en Slaviansk-on-Kuban, en Krasnodar", sin más detalles al respecto.

Las autoridades de Krasnodar han afirmado que "fragmentos de drones" han impactado en "dos empresas", donde "los bomberos trabajan para extinguir las llamas", y en tres casas, antes de denunciar que al menos una persona ha resultado herida a causa de estos ataques.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha subrayado que durante las últimas horas han sido derribados 40 drones, incluidos 34 en Krasnodar, sin hablar sobre víctimas o daños. A ellos se suman cuatro en el mar de Azov y uno en Briansk y Kaluga, respectivamente.

Las autoridades rusas confirmaron el viernes un incendio en un depósito de combustible en la ciudad de Penza tras el impacto de los restos de un dron interceptado durante un ataque del Ejército de Ucrania. Apenas días antes, los bomberos apagaron un incendio en una refinería en la región de Krasnodar por el impacto de los restos de un dron ucraniano supuestamente interceptado por los sistemas de defensa aérea, suceso que también se habría saldado sin víctimas.

La refinería afectada fue la de Afipski, objetivo de varios ataques ucranianos durante los últimos meses en el marco de la campaña de Kiev contra la infraestructura energética rusa para hacer frente a la invasión desencadenada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.