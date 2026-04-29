Ucrania y Rusia anuncian el derribo de más de 250 drones en una nueva noche de intercambio de ataques aéreos

Archivo - Señal de prohibición de drones en Moscú, Rusia - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania y Rusia han anunciado este miércoles el derribo de más de 250 drones --cerca de 150 por parte ucraniana y alrededor de cien por parte rusa--, en una nueva noche de ataques aéreos en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha recalcado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 171 drones kamikaze, 154 de los cuales han sido interceptados, al tiempo que ha confirmado impactos en diez ubicaciones, sin pronunciarse sobre víctimas.

"El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en nuestro espacio aéreo", ha alertado, antes de reclamar a la población que "siga las normas de seguridad" establecidas para intentar minimizar riesgos durante los ataques aéreos por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha recalcado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 98 drones ucranianos en las regiones de Astracán, Bélgorod, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Rostov, Saratov y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.