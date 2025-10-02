Ucrania y Rusia anuncian la interceptación de cerca de 85 drones en otra noche de ataques aéreos

Archivo - Restos de un dron Shahed utilizado por Rusia en Ucrania - Anatolii Siryk / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania y Rusia han asegurado este jueves haber interceptado cerca de 85 drones lanzados por sus respectivas fuerzas durante las últimas horas, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños a causa de este nuevo intercambio de ataques.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que sus sistemas de defensa aérea han derribado 53 de los 86 drones lanzados por el Ejército ruso, si bien han señalado que hay impactos en al menos seis puntos. "El ataque continúa, con varios drones enemigos en nuestro espacio aéreo", ha subrayado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en su cuenta en Telegram que 85 aparatos ucranianos han sido destruidos en las últimas horas, incluidos 38 en Vorónezh. A ellos se suman once en Bélgorod, diez en Saratov, siete en Rostov, cuatro en Volgogrado, dos en Penza y trece en la península de Crimea, anexionada en 2014.

La guerra estalló a causa de la orden de invasión firmada el 24 de febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que los esfuerzos internacionales por sacar adelante un acuerdo de alto el fuego y un proceso de paz, hayan dado sus frutos hasta el momento.