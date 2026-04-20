Ucrania y Rusia derriban 225 drones en una nueva noche de intercambio de ataques aéreos

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania y Rusia han anunciado este lunes el derribo de 225 drones lanzados durante las últimas horas, en una nueva noche de intercambio de ataques en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas mortales.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado en redes sociales que las tropas rusas han lanzado 142 drones durante la noche del domingo y la madrugada del domingo, al tiempo que ha resaltado que sus sistemas de defensa antiaérea han derribado 113 de estos aparatos.

Sin embargo, ha confirmado impactos de 28 de ellos en 18 ubicaciones del país, así como la caída de fragmentos de drones interceptados en otros seis puntos. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, antes de pedir a la población que siga las normas de seguridad.

Por su parte, las autoridades rusas han anunciado la destrucción de 112 drones lanzados por las tropas de Ucrania, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que las interceptaciones han tenido lugar en las regiones de Astracán, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk y Krasnodar, así como sobre aguas del mar de Azov y el mar Negro, y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.