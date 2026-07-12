Ucrania y Rusia intercambian bombardeos contra barcos y puertos durante las últimas horas

Archivo - Imagen de archivo de la costa de Odesa (Ucrania) - Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las últimas horas de bombardeos entre Ucrania y Rusia se han caracterizado por tener como objetivos barcos e infraestructura portuaria, un patrón que se ha repetido con especial intensidad durante esta semana.

El Ejército de Ucrania ha anunciado que, durante esta pasada madrugada, aviones no tripulados han atacado 14 "buques enemigos", entre ellos una decena de buques cisterna en el mar de Azov, para un total de 90 barcos, remolcadores o dragas (pertenecientes a la llamadada "flota fantasma" que Rusia emplea para evadir sanciones comerciales internacionales) alcanzados durante la última semana.

Según los militares, los buques cisterna se "utilizaban para transportar petróleo y productos derivados del petróleo rusos, eludiendo las sanciones internacionales". El resto de barcos son "cuatro transbordadores que proporcionaban apoyo logístico militar y transporte de carga en beneficio de las Fuerzas Armadas rusas".

Rusia no ha confirmado por ahora estos ataques y se ha limitado a informar, a través del Ministerio de Defensa, de un nuevo ataque contra un "pesquero reconvertido para el lanzamiento de embarcaciones no tripuladas y una patrullera en el puerto de Chornomorsk, en la región de Odesa".

"Con el fin de reducir la capacidad de transportar armas y equipo militar en la zona operativa del Mar Negro, se llevaron a cabo ataques con un dron 'Geran-4 Seeker' contra un pesquero reconvertido para el lanzamiento de embarcaciones no tripuladas y una patrullera en el puerto de Chornomorsk. Todos los objetivos fueron alcanzados", reza el comunicado. En ninguno de estos ataques hay constancia de víctimas mortales.

Tres puertos de la región de Odesa, entre ellos el de Izmaíl, fueron objetivo de ataques rusos el pasado sábado.