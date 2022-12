Ucrania sostiene que Rusia podría anunciar una nueva movilización general

Archivo - Oleksiy Danilov. - -/Ukrinform/dpa - Archivo



MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, ha asegurado que Rusia podría anunciar una nueva movilización general y no descarta que intente de nuevo hacerse con Kiev.

"Pueden fortalecer sus posiciones. Entendemos que esto puede suceder. Además, no descartamos la posibilidad de que declaren una movilización general", ha afirmado Danilov en una entrevista para 'Ukrainian Pravda'.

Danilov ha elucubrado que esa movilización habría sido también convocada "para exterminar al mayor número posible" de ciudadanos rusos y no tener así "ningún problema en su territorio".

En ese sentido, Danilov también ha recordado que Rusia no ha renunciado a hacerse con el control de Kiev ni a la idea de "destruir" Ucrania por completo. "Debemos estar preparados para cualquier cosa", ha dicho.

"Quiero que todos entendamos que no han renunciado a la idea de destruir nuestra nación. Si no tienen Kiev en sus manos, no tienen nada en sus manos, tenemos que entender eso", ha expresado Danilov, quien tampoco ha descartado que la nueva ofensiva rusa proceda de "Bielorrusia y otros territorios".

Así, Danilov ha celebrado la decisión de muchos de sus compatriotas de permanecer en la capital ucraniana cuando estalló la guerra y protegerla. "Esperaban que hubiera pánico, que la gente huyera, que no hubiera nadie para defender Kiev", entre ellos, ha dicho, el presidente Volodimir Zelenski.