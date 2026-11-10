Ucrania trabaja en "alternativas" para garantizar la electricidad en Kiev tras los nuevos ataques rusos

Un bombero trabaja en las labores de extinción tras un ataque ruso en Kiev. - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este martes de que las autoridades trabajan en "alternativas" para garantizar el suministro eléctrico en Kiev y en otras regiones, después de que durante la pasada noche el Ejército ruso bombardeara cinco grandes estaciones encargadas de llevar electricidad a una parte del país.

"Es importante brindar el mayor número de oportunidades posibles para que la población pueda superar este invierno", ha dicho Zelenski en un mensaje en redes sociales, el mismo día además en el que ha arrancado una nueva ronda de diálogos con Rusia, con la mediación de Estados Unidos, en Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio llega después de que el primer ministro ucraniano, Serhi Koretski, denunciara que durante esta pasada noche, las fuerzas rusas atacaron cinco grandes subestaciones eléctricas en las provincias de Poltava, Dnipropetrovsk, Vinitsia y Kirovogrado, encargadas del suministro de una parte del país.

Al menos dos personas han muerto en la ciudad de Ladizhin, provincias de Vinitisia, y otras nueve más ha resultado heridas en Járkov y Pereiáslav, en provincia de Kiev tras los ataques rusos, según ha comunicado el primer ministro.

Zelenski ha detallado que Koretski, junto a los ministerios del Interior y de Defensa "están trabajando en las alternativas logísticas necesarias para Kiev y otros centros regionales", al tiempo que ha agradecido el trabajo de la Policía Nacional, al Servicio Estatal de Emergencias, así como al resto de agencias que aplican en el menor tiempo posible las medidas para hacer frente a los riesgos.

Por otro lado, ha señalado que se están también preparando reuniones con sus socios europeos e instituciones financieras internacionales para ver de qué manera pueden colaborar en el fortalecimiento del Estado ucraniano de cara a estos ataques rusos durante el invierno.

Hace unos días, el presidente ucraniano advirtió de que la situación en Kiev es "crítica" y dejó nuevamente entrever sus críticas a las autoridades de la capital para poner en marcha los planes del Gobierno central.

Zelenski aseguró que estos problemas radican "en gran medida" por no aplicar "las decisiones tomadas a nivel municipal para preparar la temporada de calefacción y ante la operación rusa contra el sector energético ucraniano".