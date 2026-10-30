La UE acusa a Rusia de querer "borrar la memoria" de las víctimas "del terror soviético"

Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - CONSEJO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha acusado este viernes a Rusia de querer "borrar la memoria" de las víctimas de la represión política de la Unión Soviética y de amenazar con procesos judiciales a quienes cuestionen la versión oficialista del pasado en el país.

Así lo ha asegurado el Servicio de Acción Exterior Europeo (SEAE) durante el Día de la Memoria de las Víctimas del Terror de Estado Soviético, en el que ha rendido homenaje a "los millones de personas reprimidas" y a quienes en Rusia, con gran sacrificio personal, "mantienen viva su memoria".

"El Kremlin intenta borrar la memoria de las víctimas del terror soviético y amenaza con enjuiciar a quienes cuestionan la versión oficial del pasado", ha expresado en un comunicado, en el que también ha reclamado la "liberación inmediata e incondicional" y la "rehabilitación efectiva" de todos los presos políticos.

El SEAE ha calculado que hay en Rusia más de 1.800 presos políticos, entre los que se encuentran activistas políticos, defensores de los Derechos Humanos, periodistas, historiadores y científicos, y ha citado a algunos como Alexei Gorinov, Ivan Safronov, Igor Baryshnikov o Maria Ponomarenko, entre muchos otros.

"Muchos sufren condiciones inhumanas y torturas. Alexei Navalny pagó con su vida", ha concluido la diplomacia europea en su comunicado.