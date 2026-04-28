La UE amenaza con sanciones a Israel por permitir descargar un buque ruso con grano ucraniano robado

Bandera de la Unión Europea - Europa Press/Contacto/Asya Semichayevskaya

BRUSELAS 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado la descarga de grano ucraniano por parte de un buque de la 'flota fantasma' de Rusia en la ciudad israelí de Haifa y ha avisado de que, "si fuera necesario", sancionará a "personas y entidades en terceros países" para evitar que se financie la invasión rusa de Ucrania.

Así lo ha asegurado en declaraciones remitidas a Europa Press el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, que ha detallado que ha habido contactos ya con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel para expresarle su desacuerdo con esta cuestión.

"Condenamos todas las acciones que contribuyan a financiar el esfuerzo de guerra ilegal de Rusia y a eludir las sanciones de la UE, y seguimos dispuestos a responder a dichas acciones incluyendo en listas a personas y entidades en terceros países si fuera necesario", ha advertido el portavoz comunitario.

El Anouni ha añadido que la UE "ha tomado nota" de las informaciones que señalan que un buque de la flota fantasma rusa que transportaba grano ucraniano robado ha sido autorizado a descargar en el puerto de Haifa, en Israel, y de que ello ha ocurrido "pese a los contactos previos de Ucrania con las autoridades israelíes sobre este asunto".

Dicho esto, ha reivindicado que el bloque comunitario "se mantiene firme" en su apoyo a Ucrania y en "la presión sobre Rusia" hasta que Moscú ponga fin "a su guerra de agresión", como se demostró la semana pasada con la aprobación definitiva del préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev y el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú.

Pese a la amenaza a Israel, cualquier medida de política exterior como la imposición de sanciones requiere la unanimidad de los Veintisiete Estados miembro, un hito difícil de conseguir cuando se refiere al Gobierno de Benjamin Netanyahu y que se vio la semana pasada, cuando no se logró un acuerdo para la suspensión del Acuerdo de Asociación bilateral, como propuso España.

Tampoco se alcanzó un pacto para la aplicación de medidas de carácter comercial, para las que se requiere simplemente una mayoría cualificada, ya que hubo países como Alemania o Italia que defendieron que era "inadecuado" sancionar a Israel porque implicaría castigar también a sus ciudadanos.

CRISIS DIPLOMÁTICA ISRAEL-UCRANIA

La reacción de la UE tiene lugar después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania haya convocado este martes al embajador israelí en Kiev para entregarle una nota de protesta después de que Kiev haya denunciado la "continua llegada a Israel de productos agrícolas exportados ilegalmente por Rusia desde los territorios de Ucrania temporalmente ocupados".

De hecho, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha elevado este martes el tono ante la inacción de Israel incidiendo en que las autoridades israelíes "no pueden desconocer qué barcos llegan a los puertos del país ni qué carga transportan", y avisando de que "en cualquier país normal, la compra de bienes robados conlleva responsabilidad legal".

"Las autoridades israelíes no pueden desconocer qué barcos llegan a los puertos del país ni qué carga transportan", ha afirmado en un mensaje en redes sociales, añadiendo que ha tomado "todas las medidas necesarias a través de canales diplomáticos para prevenir este tipo de incidentes", pero lamentando que siguen sin ser detenidos este tipo de navíos.

Poco antes, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, cargó contra Israel aseverando que "resulta difícil comprender la falta de una respuesta adecuada por parte de Israel a la solicitud legítima de Ucrania".

Su homólogo israelí, Gideon Saar, respondió insistiendo en que Kiev "no ha aportado pruebas que respalden" las acusaciones contra los buques rusos y "ni siquiera presentó una solicitud de asistencia jurídica", afeando que recurriera a los medios de comunicación y a las redes sociales antes de tratar el tema de forma bilateral.