La UE amplía las sanciones contra los responsables del bloqueo de Ormuz

Archivo - Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este lunes en Bruselas - FREDERIC SIERAKOWSKI - Archivo

BRUSELAS 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha aprobado este viernes de manera definitiva sanciones contra los responsables del régimen iraní implicados en acciones contra la libertad de navegación y el tránsito legal en el estrecho de Ormuz, después del acuerdo político alcanzado por los ministros de Exteriores el pasado mes de abril.

La decisión, adoptada por el Consejo de la UE (gobiernos), permitirá imponer restricciones de viaje y la congelación de activos a personas y entidades responsables de actuaciones contra buques en tránsito por el estrecho, además de prohibir a ciudadanos y empresas europeas poner fondos o recursos económicos a disposición de los sancionados.

Los Veintisiete ya alcanzaron un acuerdo político sobre estas medidas durante el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado el pasado 21 de abril, aunque quedaba pendiente concretar la fórmula jurídica para activar las sanciones.

Según ha explicado el Consejo en un comunicado, la solución finalmente adoptada ha sido ampliar el alcance del actual régimen de sanciones de la UE contra Irán, aprobado inicialmente en 2023 por el apoyo militar de Teherán a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Posteriormente, ese marco fue ampliado en 2024 por el respaldo iraní a grupos armados en Oriente Próximo y la región del mar Rojo, así como por los ataques con drones y misiles lanzados por Irán contra Israel.

Gracias a esta modificación del marco jurídico, la UE podrá ahora sancionar también a personas y entidades implicadas en acciones que socaven la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El Consejo sostiene que las actuaciones iraníes contra embarcaciones que atraviesan el estrecho son "contrarias al Derecho internacional" y vulneran los derechos de tránsito y paso inocente a través de estrechos internacionales.