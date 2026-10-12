La UE amplía las sanciones a Corea del Norte por su programa nuclear y su apoyo militar a Rusia

Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - CONSEJO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado nuevas sanciones contra tres personas y cuatro entidades vinculadas a los programas nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte, así como a su creciente cooperación militar y económica con Rusia, que incluye el suministro de armamento norcoreano a Moscú para su utilización en la guerra contra Ucrania.

Las nuevas medidas restrictivas buscan frenar las actividades que contribuyen al desarrollo de armas nucleares, misiles balísticos y otras armas de destrucción masiva por parte de Pyongyang, así como las prácticas destinadas a eludir las sanciones impuestas por Naciones Unidas, según han informado los Veintisiete en un comunicado tras reunirse este lunes en Luxemburgo.

Entre los nuevos sancionados figura Ri Song Jin, investigador de la Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial de Corea del Norte y funcionario de la Oficina General de Misiles norcoreana, que ha sido desplegado en Rusia como técnico para apoyar la utilización de misiles norcoreanos por parte de las fuerzas rusas.

La UE también ha incluido en su lista de sanciones a la promotora inmobiliaria rusa Samolet Group y a su directora ejecutiva, Anna Nikolaevna Akinshina, por emplear a trabajadores norcoreanos en proyectos de construcción en Vladivostok.

Asimismo, las medidas afectan a Vladimir Aleksandrovich Sokolov, fundador y presidente del grupo empresarial ruso Black Horse, por promover proyectos de cooperación comercial e industrial con Corea del Norte, entre ellos una iniciativa de inversión industrial conjunta en la región rusa de Primorie.

Los afectados por estas medidas estarán sujetos a la congelación de sus activos y a la prohibición de recibir fondos o recursos económicos de operadores europeos, mientras que las personas físicas tendrán además vetada la entrada y el tránsito por territorio de la Unión Europea.

Con estas nuevas incorporaciones, la lista de sanciones de la UE contra Corea del Norte asciende a un total de 80 personas y 25 entidades, a las que se suman las medidas restrictivas aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y trasladadas al ordenamiento jurídico comunitario.