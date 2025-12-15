La UE añade a 14 personas y empresas por difundir propaganda rusa sobre la invasión de Ucrania

Archivo - Logo de la UE en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha aprobado este lunes nuevas sanciones contra personas y empresas acusadas de difundir propaganda rusa sobre la invasión de Ucrania y promover acciones de interferencia extranjera, por lo que añade a 14 personas y empresas a su 'lista negra'.

En el contexto de las continuas actividades híbridas de Rusia, la UE ha impuesto nuevas sanciones a ideólogos, periodistas y analistas políticos de instituciones, 'think tank' y universidades "estrechamente relacionados con el Kremlin", además de influencers y propagandistas que difunden "teorías conspirativas" sobre la invasión de Ucrania y "narrativas anti-Ucrania y anti-OTAN".

Entre los sancionados destacan algunos ex altos cargos de Ejércitos occidentales, incluyendo de Estados Unidos, Suiza o Francia, a los que acusan de propagar la propaganda rusa y de acusar a Ucrania de "orquestar su propia invasión para unirse a la OTAN".

Respecto a las entidades, la UE señala al Movimiento Internacional Rusófilo por "amplificar narrativas desestabilizadoras a nivel global en nombre del gobierno ruso", y sanciona también a entidades responsables de librar ataques tecnológicos contra la UE, incluidos los fallos en señales GPS experimentados por varios Estados miembro.

Igualmente, aplicará medidas contra la Inteligencia militar por realizar ciberataques contra el Gobierno ucraniano y aliados de Kiev. En total, la UE mantiene a 59 personas y 17 entidades implicados en la propagación de propaganda rusa en el contexto de la guerra en Ucrania, que son objeto de congelación de activos y de prohibición de viajar a la UE.