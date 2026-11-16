La UE aprueba nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a bancos, empresas energéticas y redes de desinformación

Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - CONSEJO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha aprobado este lunes nuevas sanciones contra un total de 145 personas y entidades vinculadas a Rusia, entre ellas cerca de medio centenar de bancos e instituciones financieras, empresas del sector energético y operadores de la denominada flota fantasma, con el objetivo de reducir la capacidad de Moscú para financiar su invasión de Ucrania, así como combatir las campañas de desinformación y los ciberataques contra los Estados miembro.

En concreto, el Consejo (los gobiernos) ha incluido a 12 personas y 101 entidades en su régimen de sanciones por la invasión rusa de Ucrania, al considerar que desempeñan un papel relevante en sectores económicos que proporcionan una "fuente sustancial de ingresos" a Moscú o contribuyen al funcionamiento de la flota fantasma que utiliza el Kremlin para sortear las restricciones europeas a la exportación de energía rusa.

Las personas y entidades incluidas en las nuevas listas estarán sujetas a la congelación de sus activos en territorio comunitario, mientras que los ciudadanos y empresas de la UE tendrán prohibido poner fondos o recursos económicos a su disposición. Las personas físicas sancionadas tampoco podrán entrar ni transitar por territorio de los Estados miembro.

Entre los nuevos sancionados figuran cerca de 50 bancos e instituciones financieras rusas, en un intento de cortar "los canales financieros" que procesan los ingresos estatales y "financian el esfuerzo bélico de Rusia", así como empresas energéticas que operan refinerías, gestionan la terminal petrolera de San Petersburgo o participan en actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

Además, el Consejo ha incluido en la lista de medidas restrictivas al único accionista del gigante minorista ruso Wildberries --el equivalente ruso a Amazon-- y a una persona que controla la participación mayoritaria en otra importante empresa rusa de comercio electrónico, Ozon.

En cuanto a la flota fantasma, la UE ha elaborado una lista de varias empresas de los Emiratos Árabes Unidos, China, Seychelles y Omán que compran productos petrolíferos de origen ruso, así como de ciertos empresarios que poseen o gestionan buques sujetos a medidas restrictivas del bloque y que transportan ilegalmente petróleo ruso, al tiempo que realizan actividades de transporte marítimo de alto riesgo.

SANCIONES CONTRA LA DESINFORMACIÓN Y LOS CIBERATAQUES

En paralelo, el Consejo ha aprobado otro paquete de sanciones contra 30 personas y dos entidades por su implicación en actividades híbridas rusas, incluidas campañas de manipulación informativa, operaciones de injerencia extranjera y ciberataques dirigidos contra países de la Unión Europea.

Entre las entidades sancionadas figura la Agencia de Diseño Social (SDA), una empresa de relaciones públicas y tecnología política con sede en Moscú que, según los Veintisiete, desarrolla "campañas de desinformación financiadas, dirigidas y supervisadas" por el Kremlin.

Las sanciones afectan también a 24 personas vinculadas a esta agencia, así como a varios propagandistas rusos, entre ellos Vitali Eliseev, Petr Marchenko y Yuri Podoliaka, además de Chay Bowes, del medio RT International, por su participación en la difusión de narrativas que justifican la invasión de Ucrania.

Por otra parte, la UE ha incluido en su lista de sanciones al grupo de piratas informáticos prorrusos NoName057(16), surgido en marzo de 2022 tras el inicio de la invasión rusa y responsable de reivindicar "numerosos ciberataques" contra organismos públicos, infraestructuras críticas y empresas privadas de Ucrania, Estados Unidos y países europeos.

Según los Estados miembro, este grupo ha dirigido ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) contra páginas web y servicios digitales de sectores estratégicos como la energía, las finanzas, el transporte y el suministro de agua, además de partidos políticos y candidatos durante procesos electorales.