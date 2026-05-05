La UE y Armenia firman un acuerdo de conectividad para reforzar la cooperación económica y en seguridad

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan (c) - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Armenia han celebrado este martes en Ereván su primera cumbre bilateral, en la que han firmado un acuerdo de conectividad para reforzar los vínculos en transporte, energía y digitalización, y en la que ambas partes han elevado su relación para profundizar su cooperación económica y en materia de seguridad.

El acuerdo ha quedado suscrito en la capital armenia de la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, en el marco de una cumbre que, según los líderes, busca sentar las bases de una asociación más estrecha en los ámbitos político, económico y de seguridad, con la vista puesta en la estabilidad de la región del Cáucaso Sur.

En concreto, la asociación se centrará en reforzar los vínculos en materia de transporte, energía y conectividad digital, con el objetivo de mejorar las conexiones entre la Unión Europea y Armenia y apoyar el desarrollo económico del país.

El acuerdo se enmarca en la agenda de conectividad de la UE y la iniciativa armenia 'Crossroad of Peace', y se articulará a través de nuevos mecanismos de diálogo de alto nivel, incluidos foros específicos sobre conectividad y transporte para coordinar las prioridades y el desarrollo de proyectos conjuntos.

Durante el encuentro, la jefa del Ejecutivo comunitario ha subrayado que la cumbre marca "una nueva etapa" en las relaciones, con el objetivo de intensificar el diálogo político, estrechar los lazos económicos y avanzar hacia un futuro "más seguro, próspero y estable".

"Esta primera Cumbre UE-Armenia eleva nuestra asociación a un nuevo nivel y establece una dirección y una agenda claras para los próximos años. En el centro de este trabajo se encuentra nuestro compromiso conjunto con la paz y la estabilidad en la región. De cara al futuro, profundizaremos el diálogo político, fortaleceremos los lazos económicos y trabajaremos por un futuro más seguro, próspero y estable", ha indicado Von der Leyen.

Además del acuerdo de conectividad, la Unión Europea ha lanzado una convocatoria para atraer inversiones estratégicas en Armenia, centradas en ámbitos como las infraestructuras digitales, la innovación o el desarrollo de capacidades en semiconductores, con la firma de las primeras cartas de intención con socios privados.

En paralelo, ha entregado el primer informe de progreso sobre el plan de liberalización de visados, que reconoce avances por parte de Armenia, y ha impulsado la cooperación en gestión de fronteras mediante un acuerdo de trabajo con la agencia europea Frontex.

En el ámbito de seguridad y defensa, los líderes han respaldado la puesta en marcha de una misión de asociación de la UE en el país y han confirmado el envío de la primera ayuda a las Fuerzas Armadas armenias en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, por valor de 30 millones de euros.