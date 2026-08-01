La UE asegura que apoya a España en la crisis de Ceuta y llama a la "solidaridad" para defender las fronteras exteriores

Archivo - Magnus Brunner, comisario de Migración de la UE - Europa Press/Contacto/Eric Lalmand - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido este sábado en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias.

"Estamos comprometidos con la protección de nuestras fronteras exteriores y con el apoyo a España. Cuando nuestras fronteras exteriores se ven amenazadas, la respuesta europea debe ser decidida, rápida y unida. La solidaridad es fundamental", ha manifestado el comisario tras conocer la convocatoria para el próximo martes de la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta.

La incursión protagonizada el jueves y el viernes por decenas de miles de personas por mar desde Marruecos a través del espigón del Tarajal ha dejado 67 muertos confirmados en el lado español. La Asociación Marroquí para los Derechos Humanos estima que han muerto unas 130 personas, contando el lado marroquí, pero no ha recibido confirmación oficial.

Veintidós países de la UE han firmado este sábado una dura carta en la que vinculan la reciente crisis migratoria en Ceuta con las políticas del Gobierno español y solicitado la videoconferencia del martes para impedir que se repita la situación. España ha reprochado a los firmantes que han cometido un gesto insolidario y también ha pedido por su lado la convocatoria de los ministros de Interior.

Brunner espera "con interés" la videoconferencia porque "será una oportunidad importante para intercambiar puntos de vista sobre la situación actual, las lecciones aprendidas y también sobre cómo maximizar nuestra resistencia conjunta".

"Esta situación excepcional no debe desviar la atención del hecho de que nuestro enfoque común ha dado como resultado las cifras de migración irregular más bajas en años: una disminución del 55% en los últimos dos años y del 37% en lo que va del año. Y seguimos avanzando por este camino de éxito", ha concluido.