La UE avisa de que la glorificación de Mladic "no tiene cabida" entre los países candidatos como Serbia

El general serbobosnio Ratko Mladic durante su juicio ante el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, a 22 de noviembre de 2017 - TPIY/FLICKR

BRUSELAS 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha advertido este lunes de que cualquier glorificación del excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido como 'el carnicero de Bosnia' y condenado en 2017 por crímenes de guerra y lesa humanidad, "no tiene cabida" entre los países candidatos a entrar en el bloque, después de la polémica por su funeral en Belgrado con honores militares.

"Cualquier glorificación de criminales de guerra, negación del genocidio y revisionismo contradicen los valores europeos más fundamentales y no tienen cabida en la UE ni en los países candidatos a la UE", ha señalado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)en un comunicado en reacción al funeral de Mladic, que ha tenido lugar este lunes en la capital serbia.

En el escrito, la Unión ha señalado que la reconciliación y las buenas relaciones de vecindad en los Balcanes Occidentales "siguen siendo esenciales para construir un futuro compartido", recordando además que la UE "es socia de todos los países" balcánicos para apoyar "sus esfuerzos por fomentar la reconciliación y la estabilidad regional".

También ha subrayado la necesidad de "encontrar e implementar soluciones definitivas e inclusivas" a las disputas y cuestiones regionales y bilaterales de sus socios en los Balcanes, "arraigadas en el legado del pasado, de conformidad con el Derecho Internacional".

La UE ha proseguido recordando que Mladic fue un criminal de guerra convicto que cometió crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. "Murió mientras cumplía cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y el genocidio de Srebrenica. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia lo condenó a cadena perpetua en 2017, describiendo sus crímenes como algunos de los más atroces conocidos por la humanidad", ha aseverado.

Además, ha sostenido que conflictos armados de los Balcanes Occidentales en la década de 1990 fueron "uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Europa", por lo que ha reafirmado su solidaridad "con todas las víctimas, supervivientes y sus familias" que sufrieron crímenes de guerra en los países de la antigua Yugoslavia.

Preguntada durante una rueda de prensa en Bruselas sobre si la Comisión Europea adoptará algún tipo de medida contra Serbia, la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, se ha limitado a decir que la posición de la UE "es muy clara" y que, "ya se verá" si toman algún tipo de "decisión".

"No hay lugar para la glorificación de criminales de guerra. Ni de aquellos que negaron el genocidio, o de aquellos que contradicen los valores europeos más fundamentales", ha concluido.

BRUSELAS CANCELA LA VISITA DE UNA COMISARIA A SERBIA

El viernes, la comisaria europea de Ampliación, la eslovena Marta Kos, canceló una futura visita a Serbia por su decisión de enterrar con honores de Estado al excomandante serbobosnio Ratko Mladic, esgrimiendo que "la glorificación que rodea su muerte es incompatible con los valores sobre los que se construye el camino de la UE".

La comisaria anunció que no procederá "en este momento" con su visita planificada a Serbia, toda vez que las autoridades del país han celebrado un funeral de Estado al excomandante, fallecido el 27 de agosto mientras cumplía pena en una cárcel de La Haya.